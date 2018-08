Carlos Vinícius chega do Nápoles

Cobiçado por vários clubes portugueses e estrangeiros,

O Rio Ave chegou a acordo com o Nápoles para assegurar o empréstimo de Carlos Vinícius até ao final desta temporada. Em função da necessidade de reforçar a sua linha ofensiva, nomeadamente o eixo do ataque, o clube vila-condense encontrou no avançado brasileiro uma solução para aumentar a competitividade no plantel. Apesar de não ter experiência de I Liga, o jogador de 23 anos é visto como uma grande promessa depois dos 20 golos apontados ao serviço do Real Massamá, na II Liga, números que convenceram os italianos do Nápoles a contratá-lo a meio da última temporada, ainda que Carlos Vinícius tenha terminado a época no emblema português, onde foi utilizado em 39 encontros.

Cobiçado por vários clubes portugueses e estrangeiros, o ponta de lança teria muitas dificuldades para se impor na formação do Nápoles, agora treinada por Carlos Ancelotti, onde teria uma forte concorrência no eixo do ataque, ingressando, assim, no Rio Ave para ganhar mais experiência e, futuramente, poder regressar ao futebol italiano.

Avançado brasileiro destacou-se no Real Massamá, da II Liga, onde somou 20 golos, e foi contratado pelos italianos a meio da última época. Terá em Bruno Moreira o principal concorrente

Olhando para as opções do técnico José Gomes na frente de ataque, Bruno Moreira será, à partida, o titular do conjunto vila-condense nesta temporada, tendo como alternativa o angolano Gelson Dala, que tem sido opção para a posição 10 neste arranque de 2018/2019, face à lesão do médio-ofensivo Diego Lopes. No plantel do Rio Ave dirigido por José Gomes há ainda o jovem Schutte, que representa também a equipa de sub-23, assim como o brasileiro Ronan, que foi sujeito recentemente a uma intervenção cirúrgica e apenas regressa à competição em 2019. Anteontem, Bruno Moreira foi fundamental na vitória sobre o Marítimo.