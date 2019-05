"Um ministro disse que era importante a mão de obra qualificada regressar a Portugal..."

Emigrado nos últimos anos, Carvalhal está de regresso ao futebol português para orientar o Rio Ave

Carlos Carvalhal, novo treinador do Rio Ave espera que a sua equipa "possa animar o campeonato", embora não trace objetivos concretos em termos classificativos.

"Não prometo nada a não ser trabalho e ambição. O que desejo é que os adeptos e jogadores desfrutem. Não vamos definir uma meta concreta, pensaremos no curto prazo, mas com o objetivo de vencer todos os jogos", disse o treinador, de 53 anos, em declarações ao site do clube.

Carlos Carvalhal, de 53 anos, que nas últimas nove épocas trabalhou no estrangeiro, em Inglaterra, Turquia e no Emirados Árabes Unidos, confessou que teve convites para regressar ao futebol inglês, mas que nenhum deles o entusiasmou.

"Só um projeto forte me levaria a continuar em Inglaterra. Mas independentemente do dinheiro ou do estatuto do clube, o importante para mim era sentir a vontade de me terem, e isso aconteceu com o Rio Ave. O presidente foi muito convincente e tomei a decisão na primeira conversa", partilhou.

Carlos Carvalhal falou no Rio Ave como um clube "estável, organizado e que nos últimos anos têm praticado um bom futebol", traçando como uma das metas do seu trabalho "manter essa fasquia e potenciar jogadores".

"Se há coisa que eu, e a minha equipa técnica, temos feito, nomeadamente na experiência em Inglaterra, é, mesmo não sendo favoritos, batermos o pé a equipas com mais potencial. É essa matriz que queremos continuar a ter no Rio Ave", vincou.

A última experiência do treinador no futebol português aconteceu na época 2009/10, então serviço do Sporting, que levou até ao quarto lugar final do campeonato. Carvalhal considerou que é agora um treinador mais maduro.

"Passados estes anos, sinto que sou melhor treinador, mais experiente, mas continuo sempre a aprender. Houve um ministro que disse que era importante que a mão de obra qualificada regressasse a Portugal, creio que estou dentro desse registo", disse em tom bem-disposto.

No seu currículo internacional, além da experiência das últimas quatro épocas em Inglaterra, ao serviço do Swansea e do Sheffield Wednesday, Carlos Carvalhal conta ainda com passagens pelos turcos do Istanbul BB e do Besiktas, pelo futebol grego, onde orientou o Asteras Tripoli, e pelos Emirados Árabes Unidos, onde foi coordenador técnico do Al Ahli.

Em Portugal, o treinador, natural da cidade Braga, orientou o Sporting, Sporting de Braga, Marítimo, Belenenses, Beira-Mar, Desportivo das Aves, Vizela, Freamunde e Sporting de Espinho.

Com título mais relevante, Carlos Carvalhal conquistou em 2007/08 a Taça de Liga, então serviço do Vitória de Setúbal.

Nesta nova etapa da sua a carreira, o treinador assinou por uma temporada com o emblema vila-condense, e começa já esta terça-feira a preparar, no estádio dos Arcos, a nova temporada.