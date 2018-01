Benfica empresta substituto de Rúben Ribeiro

Diego Lopes estava ao serviço dos gregos do Panetolikos e chega cedido pelo Benfica a uma casa que bem conhece.

Diego Lopes é o jogador escolhido para substituir Rúben Ribeiro no plantel do Rio Ave, cedido pelo Benfica até ao final da época. Com a saída do médio para o Sporting, e em função da sua importância na estratégia dos vila-condenses, o regresso de Diego Lopes é visto como uma alternativa de qualidade para desempenhar as funções de Rúben Ribeiro, a jogar como 10 ou sobre a esquerda do ataque.

Diego Lopes jogou no Rio Ave durante três épocas, a primeira das quais na condição de emprestado pelo Benfica, tendo regressado aos encarnados, a título definitivo, em 2015/16, na mesma altura em que o guarda-redes Ederson se transferiu para os lisboetas. Depois de ter sido cedido pelo Benfica aos turcos do Kayserispor e aos brasileiros do Atlético Mineiro, o médio de 23 anos cumpriu a primeira metade desta época nos gregos do Panetolikos, onde fez oito jogos e um golo. Diego Lopes realizou 113 jogos e dez golos pelo Rio Ave, nove dos quais na última temporada em Vila do Conde.