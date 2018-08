"A equipa está melhor e mais forte. Mas não interessa dizer, é preciso mostrar"

José Gomes, treinador do Rio Ave, fez a antevisão do encontro frente ao Marítimo, agendado para as 16h00 de domingo.

O treinador do Rio Ave, José Gomes, disse este sábado acreditar que sua equipa vai "mostrar que está mais forte e consolidada" frente ao Marítimo, no domingo, em jogo da segunda jornada da I Liga.

O técnico dos vila-condenses lembrou que tem um grupo "ainda em construção", fruto das muitas entradas, mas vincou que "os processos estão cada vez mais consolidados".

"A equipa cresceu, está melhor e mais forte. Mas não interessa estar aqui a dizer isto. É preciso amanhã [no domingo] mostrar que estamos realmente mais fortes e que as coisas estão consolidadas, e que os jogadores estão comprometidos com o processo", disse o treinador, na antevisão ao desafio.

José Gomes considerou que este Rio Ave tem mostrado "uma identidade forte, saindo a jogar, tendo posse, conseguindo controlar os momentos de jogo com bola e criar situações de finalização de golo", mas também reconheceu que, por vezes, ainda mostra "uma identidade que não é a melhor".

"Não podemos fugir à questão que estamos a construir uma equipa completamente nova. Esta oscilação, que não pretendemos, entre as duas identidades tem de diminuir e desaparecer, afastando a que não queremos", vincou.

Regressando ao adversário de domingo, o treinador do Rio Ave garantiu que foi preparado "um plano de jogo que tem em conta os pontos fortes do Marítimo".

"Conhecemos o Marítimo, sabemos que o ponto mais forte é a qualidade dos seus jogadores. Os meus atletas já viram, já os conhecem, agora falta jogar", frisou.

Na última jornada, na estreia do campeonato, o Rio Ave foi derrotado, por 2-0, pelo Feirense, com alguns erros defensivos que José Gomes não quis particularizar.

"Toda a nossa equipa, e não apenas a linha defensiva, tem sido exposta a alguns erros. Mas vamos corrigindo algumas coisas, e mesmo sendo natural que outros erros surjam, compete-me, como responsável máximo, trabalhar e ajudar os jogadores a mostrarem-se mais fortes no dia de jogo", concluiu o técnico da equipa da foz do Ave.

O Rio Ave, que ainda não pontuou, recebe o Marítimo, que venceu na primeira jornada em casa ao Santa Clara (1-0), numa partida agendada para domingo, às 16h00.