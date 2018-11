Carlos Vinicius fala da alegria de encontrar Bas Dost

O atacante brasileiro, o mais eficaz até ao momento nos escalões profissionais, com 10 golos em igual número de jogos, em todas as competições, antecipou dificuldades para o Sporting na deslocação a Vila do Conde.

O avançado do Rio Ave, Carlos Vinicius, disse que o Sporting "é favorito" no duelo com a formação vila-condense, na próxima segunda-feira, em jogo da 11.ª jornada da I Liga. O atacante brasileiro, o mais eficaz até ao momento nos escalões profissionais, com 10 golos em igual número de jogos, em todas as competições, antecipou, ainda assim, dificuldades para os leões na deslocação a Vila do Conde.

"Favorito direi que é o Sporting, mas vamos tentar impor o nosso ritmo de jogo e dar continuidade ao excelente trabalho de início de época, para criar dificuldades ao adversário", partilhou.

Vinicius considerou que será "um jogo importante para o Rio Ave, mas também para o Sporting, que tem um novo treinador", mostrando-se empolgado com o embate com o avançado do Sporting Bas Dost, com quem partilha os mesmos cinco golos apontados no campeonato.

"É um excelente ponta de lança, tem feito também muitos golos. Fico contente de ter esse confronto, mas espero que possamos sair com vitória, isso é mais importante que os golos que eu possa marcar", desabafou o avançado.

O atacante, que está em Vila do Conde por empréstimo dos italianos do Nápoles, reconheceu, no entanto, que a sua veia goleadora tem merecido mais atenção nos adversários, o que pode dificultar as exibições. "É normal no futebol, quando fazes muitos golos, que as marcações dos adversários passem a ser mais apertadas, mas isso só me dá vontade para trabalhar mais", disse.

Sobre as notícias que dão conta do interesse de outros clubes nos seus serviços, Vinicius afirmou que não teve abordagens nesse sentido. "Diretamente ninguém falou. O meu trabalho e foco estão no Rio Ave, e estou tranquilo quanto a isso. Quero fazer hoje um bom trabalho, para que amanhã as coisas corram melhor", concluiu.

O avançado brasileiro falou à margem de uma iniciativa de promoção do clube numa escola de Vila do Conde