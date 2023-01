"Insultos racistas a Boateng? Não me apercebi, foi lá no fundo do campo"

Declarações do treinador Luís Freire após o Vitória de Guimarães-Rio Ave (0-0), jogo da 15.ª jornada da I Liga Bwin, disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães

Sobre o jogo: "Defrontámos uma boa equipa, forte em casa, com quem o primeiro classificado [Benfica] empatou aqui, por exemplo. Entrámos bem, a encontrar os espaços com personalidade. Não é fácil ter esta personalidade aqui. Nem sempre finalizámos as jogadas, mas penso que chegámos com muito critério ao último terço."

Duas partes: "A meio da primeira parte o Vitória aumentou a pressão, jogou quase um para um, procurou a profundidade, o que nós também deveríamos fazer. Deveríamos ter procurado o Boateng. Até ao intervalo, o 0-0 parecia-me justo. Na segunda parte, entrámos estáveis, mas nunca conseguimos o momento para a finalização. Tivemos jogadas que poderíamos ter feito, mas não conseguimos. Fomos refrescando a equipa, o jogo foi muito físico, com muitos duelos. O Vitória pôs sempre o jogo no contacto físico. Fomos guerreiros, valentes. Os jogadores que entraram tiveram grande compromisso, o que justifica o resultado. O Vitória teve mais ascendente, mas não teve grandes oportunidades."

Tendência: "Começámos a época com poucos pontos, no 16.º e no 17.º lugar. À terceira jornada, só tínhamos um ponto. Agora temos feito regularmente pontos. Temos sido competitivos fora de casa e sofrido poucos golos ultimamente. É uma realidade, mérito de todos, não só dos defesas, os avançados fartaram-se de correr. No processo defensivo, estivemos bem hoje. Os jogadores do Vitória têm qualidade na frente. No processo ofensivo, tivemos qualidade na construção."

Alegados insultos racistas a Boateng: "Não me apercebi do que se passou, porque foi lá no fundo do campo. Para o árbitro intervir, é porque se passou qualquer coisa. Ainda não falei com o Boateng. Ainda tenho de falar com ele sobre isso".