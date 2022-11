"Houve muitas surpresas nos primeiros jogos do Mundial"

Jhonatan, guarda-redes do Rio Ave

O que tem visto neste Mundial? "Surpresas, houve muitas surpresas nos primeiros jogos. A Argentina perdeu com a Arábia Saudita, a Alemanha também tropeçou. Nós sabemos que a camisola tem peso, mas hoje em dia o futebol são 11 contra 11 e aquele que tiver mais competência, qualidade e um bocadinho de sorte, acaba por vencer. Portugal e Brasil sofreram um bocado no começo mas conseguiram vitórias. É importante começar a ganhar no Mundial, dá confiança. Quem sabe os dois hoje possam vencer novamente e dar um passo."