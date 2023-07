Hernâni e Amine prolongam o vínculo com o Rio Ave

Rio Ave arranca trabalhos da nova época anunciando renovações de Amine e Hernâni.

O Rio Ave, da I Liga, iniciou esta segunda-feira os trabalhos da temporada 2023/24, anunciando as renovações de contrato com o médio Amine e com avançado Hernâni, que integraram o treino inaugural aberto ao público.

Amine, que vai cumprir a terceira época em Vila do Conde, ampliou o seu vínculo até 2025, enquanto Hernâni, que parte para a segunda temporada nos Arcos, renovou até 2024.

Com estas duas renovações, o plantel do Rio Ave, que não pode inscrever novos jogadores até ao final do ano, devido a sanção da FIFA, fica praticamente fechado, ficando ainda por definir uma eventual renovação com o médio espanhol Miguel Baeza, que está a ser negociada.

Baeza foi, assim, o único ausente do treino inaugural dos vila-condenses, que contou com os regressos de Zé Manuel, que na época passada esteve emprestado ao Nacional, e voltou ao emblema da foz do Ave para renovar por mais um ano, além dos jovens Rodrigo Guedes, médio defensivo que esteve cedido à Académica de Coimbra, da Liga 3, e Nuno Namora, defesa esquerda que esteve emprestado ao Felgueiras, também do terceiro escalão nacional.

Destaque ainda nesta sessão de treino inaugural do Rio Ave, orientada pelo técnico Luís Freire, para o regresso, em pleno, do médio Joca, que esteve metade da época passada lesionado, devido a um problema num joelho que necessitou de correção através de intervenção cirúrgica.

O médio Guga e o defesa direito Costinha, apesar de serem alvo do interesse de outros clubes, também integraram o primeiro treino da época dos vila-condenses, num plantel que já não conta com o médio grego Samaris, que deixou Vila do Conde e ainda não tem clube, e com o ala brasileiro Paulo Vítor, que cumpriu uma época emprestado pelos espanhóis do Valladolid, e vai agora continuar a carreira no Cruzeiro, da Série A do Brasil.

Como porta-voz do grupo neste arranque dos trabalhos, o médio Vítor Gomes, capitão de equipa, apontou a "manutenção como principal objetivo da temporada", para cimentar o clube, de novo, na I Liga.

"Queremos dar continuidade ao que fizemos na temporada passada, que foi garantir o mais rapidamente a manutenção. Depois disso iremos redefinir objetivos", disse o experiente médio.

Vítor Gomes desvalorizou o facto de o clube estar impedido de inscrever novos jogadores, garantindo que o plantel "sempre deu máximo" com, e sem, esse condicionalismo.

"Já conhecemos as ideias do treinador e também todos os colegas de equipa. Penso que isso será uma vantagem. O facto de não haver período de adaptação para novos jogadores é um trunfo porque as ideias serão assimiladas rapidamente", disse.

O experiente médio mostrou-se orgulhoso por ver o clube renovar a confiança nas suas capacidades, estendendo-lhe o vínculo por mais uma temporada, que será a 11.ª no Rio Ave, e abordou ainda o facto de Alexandrina Cruz ser a nova presidente do emblema vila-condense.

"Não vai mudar nada, porque ela já está cá há muitos anos e conhecem bem os 'cantos à casa'. Como nossa presidente referiu, e bem, a competência não tem género, e estou certo que fará um grande trabalho. Só no resta dar sequência dentro de campo", rematou Vítor Gomes.

O plantel do Rio Ave vai realizar o seu estágio de pré-temporada em Vila do Conde, entre 10 e 15 de julho, e tem já quatro jogos de preparação agendados.

O primeiro ensaio será no estádio dos Arcos, a 8 de julho (10:30), frente ao Sporting de Braga B,., que compete na Liga 3, seguindo-se uma deslocação ao reduto do promovido à I Liga Moreirense, a 12 de julho, à mesma hora.

A 15 de julho, também às 10:30, acontece um particular com um seleção de jogadores do campeonato de futebol popular de Vila do Conde, no estádio do clube, o mesmo local onde à tarde (18:00), se realiza o jogo de apresentação aos sócios, frente ao Vitória de Guimarães, também da I Liga.

Plantel provisório para 2023/24

- Guarda-redes: Jhonathan, Magrão e Lucas Flores

- Defesas: Ruca, Aderrlan Santos, Patrick Willima, Renato Pantalon, Jorge Karseladze, Miguel - Nóbrega, Josusé Sá, Sávio, Costinha e Nuno Namora.

- Médios: Lomboto, Rodrigo Guedes, Joca, Guga. João Graça. Bruno Ventura, Amine e Vítor Gomes.

- Avançados: Fábio Ronaldo, Hernâni, Zé Manuel, Boateng, Leonadro Ruiz e André Pereira.

Saídas: Samaris (sem clube) e Paulo Vítor (Cruzeiro, Bra)