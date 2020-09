"Havia algum nervosismo por ser o primeiro jogo na Liga Europa"

Declarações de Mário Silva, após a vitória do Rio Ave frente ao Borac Banja Luka, por 2-0.

Jogo: "Foi uma vitória justa. Dominámos o jogo, apesar de não termos feito uma boa primeira parte, ficámos um pouco aquém do nosso objetivo. Na segunda parte, a equipa cresceu, melhorámos. Uma equipa que tinha já nove jogos oficiais acabou por quebrar, porque o nosso domínio em posse de bola foi grande, o desgaste que criámos no adversário também e, por vezes, consegue-se marcar um golo cedo e as coisas tornam-se mais fáceis, noutras o golo surge nos últimos minutos, como aconteceu hoje. Acredito que se surgisse mais cedo, teríamos mais espaço para explorar, como aconteceu no segundo golo e com uma equipa com linhas baixas era obrigada a arriscar".

Vencer: "Felizes pela vitória no primeiro jogo oficial. Fez hoje um mês que estamos a trabalhar. É uma vitória dos jogadores e das estrutura do Rio Ave".

Primeiro jogo e na Liga Europa: "Havia da minha parte, não digo ansiedade, mas algum nervosismo por ser o primeiro jogo, na Liga Europa e sem margem de erro. Quem tem jogadores desta qualidade pode estar otimista. Os jogadores responderam de uma forma espetacular, não é fácil depois de uma época e com o período de férias jogar contra uma equipa que já estava num estado mais adiantado da preparação e fazer um jogo que fizemos na segunda parte. Em termos físicos manteve-se em nível alto".

Besiktas: "Ainda temos um jogo do campeonato. Dentro de dois dias já estamos a jogar outra vez, um jogo difícil em Tondela, é importante entrar bem no campeonato teremos de fazer gestão, fazer descansar alguns jogadores e utilizar alguns que não jogaram hoje. O que vem a seguir na Liga Europa será um jogo bonito. Temos mais um jogo para desfrutar. Temos agora de recuperar".