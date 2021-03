Declarações de Miguel Cardoso após a derrota do ​​​​​​​Rio Ave frente ao Benfica, no Estádio da Luz, por 2-0.

Jogo: "É claro que é um jogo distinto entre o que foi a primeira parte e o início da segunda. Uma primeira parte em que só pecámos porque não fomos capazes de finalizar as diversas oportunidades que tivemos para fazer golo. E levar um resultado diferente ao intervalo. Poderia pôr o Benfica em crise. Não fizemos, acabámos por depois não conseguir fazer uma ou duas coisas que eram fundamentais fazer. Foi um esforço, com as substituições de reorganizar a equipa, de ir novamente à procura do plano de jogo. Creio que a equipa se encontrou, mas já estávamos num patamar de desigualdade, até porque entretanto aparece o segundo golo, e o jogo ficou decidido a partir daí."

Bola ao poste foi o momento do jogo?: "Esse e outros. O Benfica também teve uma bola na trave e podia ter feito um golo. Agora a quantidade de oportunidades que tivemos na primeira parte, para além dessa, é que temos de nos lamentar disso mesmo. Podíamos ter feito um golo e sabemos que com equipas como o Benfica, quando aparecem duas ou três oportunidades, geralmente, não vão falhar. Não tivemos essa capacidade e somos penalizados pelo resultado. Creio que fizemos uma excelente primeira parte, dentro daquilo que tínhamos perspetivado. A partir do momento que saímos do plano, quer por demérito nosso quer por mérito do Benfica, que nos conseguiu pressionar, o jogo transformou-se numa realidade distinta e fomos penalizados por isso."

Equipa à sua imagem: "Sinto que a equipa está unida em torno de um propósito, de crescimento, de melhorar a classificação, mas acima de tudo, ser consequente daquilo que faz dentro de campo, ter uma ideia e acho que isso foi claro. Agora há que perceber que não podemos dar tiros nos pés quando se jogam jogos como estes. Temos que ser de um rigor máximo, quer no sentido ofensivo, quer defensivo, porque depois somos penalizados."