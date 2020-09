"Há água pelo ar e sumo na cabeça de toda a gente"

A festa do Rio Ave com Kieszek como protagonista

Augusto Gama, adjunto de Mário Silva, reagiu à vitória do Rio Ave em casa do Besiktas que qualificou a equipa portuguesa para o play off da Liga Europa.

O ambiente no balneário: É" evidente que há água pelo ar e sumo pela cabeça de toda a gente. Há uma alegria enorme. Dedico esta vitória a todos os adeptos que nos viram pela televisão"

A importância do jogo: "Não podemos esquecer o jogo com o Elfsborg [agosto de 2014] que nos colocou na fase de grupos da Liga Europa. Mas vencer neste estádio contra um histórico do futebol turco... Podíamos ter conseguido a qualificação ainda dentro dos 120 minutos, merecíamos a vitória nos 120 minutos. Fomos felizes nos penáltis. É merecido"

Sobre o jogo: "Sabíamos que o Besiktas ia entrar forte, tivemos algumas dificuldades. Conseguimos corrigir, na segunda parte passamos a jogar com três defesas, tivemos mais largura de jogo. Conseguimos criar oportunidades de golo e empurrar o Besiktas. As alterações surtiram efeito. Temos um plantel de qualidade"

Declarações à Sport TV