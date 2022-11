Guga, a comparação com Enzo e a formação no Benfica: "É quase obrigatório dar jogador"

Médio do Rio Ave falou com o canal 11 e abordou o tema do centro de estágio do Benfica

Guga Rodrigues, um dos atuais homens da confiança de Luís Freire, no Rio Ave, recordou o seu tempo na formação do Benfica. Para o médio, as condições que os encarnados oferecem são acima da média.

"A mensagem que sempre passei, desde que saí, é que temos de aproveitar ao máximo a formação que nos é dada num grande clube. É quase obrigatório 'dar jogador' face às condições que nos oferecem, ao nível dos treinadores por exemplo, etc... Eu passei pelo Benfica, mas sei que os clubes grandes trabalham muito bem e abrem muitas portas", referiu, em declarações ao 11.

Convidado a traçar uma comparação com um jogador do Benfica, o médio do Rio Ave escolheu um argentino que está, neste momento, ao serviço da sua seleção no Mundial do Catar.

"Dentro da tática e dos nomes que o Benfica tem, seria algo semelhante ao papel que o Enzo cumpre", atirou.