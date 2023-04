"Guga e Costinha associados ao FC Porto? É normal que sejam falados"

Luís Freire, treinador do Rio Ave, fez a antevisão ao jogo com o Benfica (domingo, 18h00), em Vila do Conde, relativo à 26.ª jornada da Liga Bwin.

Guga e Costinha associados ao FC Porto: "É normal que aconteça, com o Rio Ave a fazer bons jogos e a subir na tabela, é normal que os nossos jogadores comecem a ser falados. Isso é bom para nós, para os jogadores e para o clube, é sinal que o trabalho está a ser bem feito, que estamos a conseguir potenciar jogadores e que estamos a mostrar a qualidade que temos aqui dentro. São dois jogadores que cresceram juntamente com o clube e estão num nível muito elevado. Têm feito os dois uma excelente época, sendo que o Costinha é dos jogadores com mais duelos ganhos e o Guga é um todo-o-terreno com muita qualidade. Eles têm mérito no que fizeram e chegaram aqui porque se focaram. São jogadores de pouco folclore e de muito foco no que têm para fazer, estão aqui para ajudar o Rio Ave. Eles sabem que se estiverem focados no que interessa a nível coletivo, depois aparece a individualidade."

Antevisão ao Benfica: "Estamos num dos melhores momentos da época a nível de futebol jogado, e de processo. Temos a nossa identidade e é isso que interessa, mais do que o adversário que está pela nossa frente. Neste caso é o líder do campeonato com uma vantagem imensa, aspeto que comprova a qualidade do Benfica. No entanto, estamos focados no nosso jogo e no que podemos fazer em campo, trabalhámos muito bem nesta paragem. Sabemos que do outro lado, neste momento, está a melhor equipa do campeonato porque é líder isolada. Queremos fazer um bom jogo para continuarmos com o bom campeonato que estamos a fazer."

Rio Ave venceu o FC Porto esta época, na primeira volta: "Temos uma forma de jogar e não a vamos alterar por causa de A, B ou C. Já mostrámos isso este ano e isso tem sido um fator de crescimento da nossa equipa, que tem melhorado da primeira para a segunda volta em termos de resultados e de qualidade de jogo. Sabemos que o nosso caminho tem de ser por aqui e, apesar de estes jogos serem desafios muito grandes, são uma oportunidade para mostrarmos que temos qualidade, competência e personalidade. Temos pouco a perder, o favoritismo e a responsabilidade são do Benfica, nós temos a responsabilidade de dar o nosso máximo. Tudo faremos para orgulhar os rioavistas."