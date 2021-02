"Gostaríamos de estar a discutir objetivos com o V. Guimarães, mas, por agora..."

Miguel Cardoso quer Rio Ave a manter "regularidade" no duelo com o Vitória de Guimarães.

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, quer que a sua equipa demonstre "regularidade" na partida deste sábado, frente ao Vitória de Guimarães, da 19.ª jornada da I Liga.

O técnico dos vila-condenses reconhece que o triunfo da ronda passada, frente ao Tondela, que interrompeu um ciclo de quatro jogos sem vencer, foi "importante e deu confiança", esperando dar sequência nesta deslocação ao campo dos vimaranenses.

"Vencer deu-nos uma alegria grande, até porque a equipa mereceu pela atitude forte que teve. Mostrou o caminho que temos de percorrer e o que temos de fazer para manter a regularidade", disse Miguel Cardoso.

Sobre o adversário deste sábado, o treinador do Rio Ave falou de uma equipa "com muita qualidade e uma das melhores da Liga", considerando que o conjunto minhoto está rotinado com as ideias do treinador.

"O Vitória tem um excelente plantel, e a classificação reflete isso mesmo, além da capacidade do João Henriques em unir os atletas em torno de uma ideia e de um propósito. Esperamos um adversário forte, mas o foco tem de estar no que temos de fazer", analisou Miguel Cardoso.

Questionado sobre a quem cabe mais responsabilidade neste desafio, dada a diferença de patamar pontual entre os dois conjuntos, Miguel Cardoso lembrou que tem "12 treinos no comando do Rio Ave, enquanto que o treinador do Vitória deve ter mais de 100 sessões com a equipa".

"Gostaríamos de estar numa situação competitiva que nos permitisse estar a discutir objetivos com o Vitória de Guimarães, mas, por agora, temos de nos focar no momento e para preparar este desafio com as valias que temos", desabafou o técnico dos vila-condenses.

Miguel Cardoso, que orientou a equipa em apenas três jogos, desde que rendeu Pedro Cunha, diz estar ainda "a gerir contextos para que a equipa seja mais competitiva e compacta", mas acredita que vai "tirar o melhor dos jogadores".

"O importante é que a equipa se mantenha regular, e, ao mesmo tempo, conquiste pontos", vincou.

O treinador admitiu que Fábio Coentrão ainda está em dúvida para este desafio, devido a uma lesão contraída na partida frente ao Tondela, mas já sabe que não pode contar com Júnio Rocha, Jambor e André Pereira, a recuperarem de problemas físicos, e com o central Borevkovic, que tem de cumprir um jogo de castigo.

O Rio Ave, 10.º classificado com 19 pontos, joga este sábado no terreno do Vitória de Guimarães, sexto com 31, numa partida agendada para as 18h00, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.