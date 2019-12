Declarações de Carlos Carvalhal na antevisão do encontro do Rio Ave com o Braga.

O treinador do Rio Ave afirmou este domingo que preferia defrontar o Braga "de há um mês atrás, quando estava mais instável", antecipando mais dificuldades no embate da 12.ª jornada da I Liga.

Carlos Carvalhal espera, por isso, um "adversário forte, que se está a aproximar dos lugares seus naturais no campeonato", mas garantiu um Rio Ave a querer "impor o seu futebol".

"Gostaria de jogar com o Braga de há um mês, quando estava mais instável. A última partida, com o Vitória em Guimarães, deu-lhes um alento no campeonato. Não esperamos um Braga muito diferente do que tem mostrado na Liga Europa, uma equipa forte com grande apoio da sua massa adepta", disse Carlos Carvalhal.

Para contrair essas premissas, o treinador da formação da foz do Ave garantiu um Rio Ave preparado para as adversidades, tanto as que os minhotos possam causar, como para as incertezas na sua equipa, devido a lesões.

"Poderemos ter algumas ausências, porque temos cinco atletas em dúvida, mas nunca me lamentei disso, pois seria um desrespeito para os jogadores disponíveis. O plantel não é muito vasto, mas temos jogadores dos sub-23 preparados para ajudar a equipa", disse Carlos Carvalhal.

O treinador do Rio Ave garantiu que o grupo "não se sente minimamente fragilizado" com essas incertezas, prometendo que, seja qual for a equipa que apresentar nesta partida, irá "lutar pela vitória".

"Vamos discutir o jogo, e sabemos que será uma partida difícil em qualquer circunstância. Mas que a nossa equipa vai lutar pelos três pontos, tal como fazemos em todos os campos. Percebemos as dificuldades, e a valia do adversário, mas vamos para ganhar", vincou.

Ainda nesta antevisão ao duelo com o Sporting de Braga, Carlos Carvalhal comentou uma recente estatística que dá o Rio Ave como a equipa da I Liga que mais oportunidades flagrantes de golo cria.

"É um dado importante e embora tenhamos sofrido um pouco com a falta de eficácia, temos o sexto melhor ataque do campeonato. Também defendemos com qualidade, e isso demonstra que temos uma equipa equilibrada", analisou o treinador do Rio Ave.

Carlos Carvalhal não divulgou a lista de convocados para este duelo com o Sporting de Braga, mas sabe que não pode contar com Diogo Figueiras, que está nos Arcos por empréstimo dos 'arsenalistas', e com os lesionados Nadjack e Jambor.

Em dúvida permanecem Tarantini, Diego Lopes, Nuno Santos, Matheus Reis e Lucas Piazon.

O Rio Ave, oitavo classificado com 15 pontos, joga esta segunda-feira no terreno do Braga, nono, também com 15, numa partida agendada para 18h45.