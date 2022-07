Goleador Aziz gera expectativa no Rio Ave

Aziz, avançado do Rio Ave

Poderá assumir um papel crucial esta temporada.

Depois de ter sido o melhor marcador do Estoril em 2020/21 e de também ter conquistado o mesmo estatuto no Rio Ave na época passada, igualmente na Liga SABSEG, Aziz poderá assumir um papel crucial, esta temporada, na estreia no escalão principal.

O avançado ganês, que estava emprestado pelo Vitória e vinculou-se em definitivo aos vilacondenses até 2025, apontou 15 golos em 39 jogos em 2021/22, contribuindo para o regresso do clube à I Liga com 12 golos no campeonato nas 33 partidas em que foi utilizado por Luís Freire.

No Estoril também foi determinante na subida ao marcar 12 golos na Liga SABSEG e 15 em todas as competições.