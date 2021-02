Geraldes após ver o carro assaltado: "Uns podem roubar e outros não"

Médio do Rio Ave ficou sem uma prancha e reagiu nas redes sociais.

Francisco Geraldes, médio do Rio Ave, foi vítima dos amigos do alheio e recorreu este domingo às redes sociais para fazer um apelo, com um toque de humor à mistura. O carro do jogador foi assaltado e dele foi levada uma prancha de surf, que se dispõe a comprar de novo.

"Para quem me assaltou o carro durante a noite, tenho duas considerações: levaram uma prancha, metade branca, metade verde, que tem o meu nome. Se estiver em algum site para venda, eu compro", pode ler-se numa "storie" do Instagram. "Os senhores quebraram o confinamento. Podiam ter esperado. Acho injusto para todos os outros assaltantes que estão a cumprir escrupulosamente as regras de confinamento. Uns podem assaltar e outros não", acrescenta.