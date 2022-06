Gelson Dala pode fortalecer as contas do Rio Ave

A brilhar no Catar, o atacante pode vir a ser transferido. Sporting tem direito de preferência, mas não deve comprar o passe. Com os vila-condenses de regresso à Liga Bwin está de volta o internacional angolano, cedido ao Al-Wakrah na época passada. Vender o passe seria o ideal, mas está tudo em aberto, até ficar em casa.

A boa temporada que Gelson Dala tem protagonizado ao serviço do Al-Wakrah, do Catar, por empréstimo do Rio Ave, pode proporcionar uma receita interessantes aos cofres vila-condenses.

O avançado angolano tem 25 anos e ainda recentemente marcou pela seleção no empate (1-1) frente a Madagáscar, numa partida de qualificação para a CAN"2023. Tem mais um ano de contrato com o Rio Ave e, refira-se, o Sporting tem direito de preferência sobre o jogador angolano, condição que ficou prevista quando este se transferiu para os Arcos em definitivo, juntamente com Francisco Geraldes, envolvido no negócio da transferência de Nuno Santos para Alvalade.

O clube leonino não deverá, contudo, exercer essa cláusula para uma eventual compra do passe. Assim, e sendo certo que Gelson Dala continua a ter mercado, depois de ter apontado 19 golos em 23 jogos pelo Al-Wakrah, o emblema da caravela pretende rentabilizar este ativo, podendo, em último caso, contar com os serviços dele na próxima temporada, que marca o regresso à Liga Bwin.

A prioridade será, porém, uma transferência que represente um encaixe financeiro considerável, e a possibilidade de um novo empréstimo ao Al-Wakrah não está posta de lado.

Gelson Dala fez 84 jogos e 20 golos nas diferentes passagens pelo Rio Ave, onde jogou sempre no escalão principal. Foi cedido na temporada anterior, após a descida de divisão.