Avançado angolano não recuperou de uma luxação no ombro e não poderá alinhar frente ao Besiktas.

Mário Silva não poderá contar com o avançado Gelson Dala na deslocação do Rio Ave ao terreno do Besiktas, em jogo referente à terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O angolano não recuperou de uma luxação no ombro e não é opção frente aos turcos, juntando-se a Júnior Rocha e Ronan na lista de lesionados.

Os rioavistas defrontam o Besiktas às 18h00 de quinta-feira.