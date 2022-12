Freire após derrota com o Sporting: "Se compararmos com o jogo de Alvalade..."

Declarações de Luís Freire, treinador vila-condense, após o Rio Ave-Sporting (0-2), partida relativa à segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga.

Rio Ave quebrou com o primeiro golo? "Não é só quando ganhamos que temos de elogiar os jogadores. Eles fizeram tudo o que trabalhámos nos treinos. Queríamos jogar olhos nos olhos com os grandes e conseguimos contra o FC Porto [vitória por 3-1]. Em Alvalade não conseguimos [derrota por 0-3] e neste jogo queríamos mostrar que conseguíamos ganhar. Entrámos bem, pressionantes, fizemos muitas faltas mas entrámos como queríamos. Com o cartão amarelo do Paulo Vítor, eles ganharam ascendência. Até esse amarelo, o jogo foi equilibrado. Foi uma boa primeira parte do Rio Ave, criámos oportunidades para marcar. O Sporting pressiona muito e tem qualidade com bola, mas nós soubemos condicioná-los. Na segunda parte tivemos um remate perigoso e depois o Sporting marca de bola parada. Sentimos o golo, mas se tivéssemos marcado, o jogo teria sido diferente. Esse golo de bola parada sentenciou o jogo. Os jogadores deram tudo por tudo e se compararmos o jogo de hoje com o de Alvalade, não teve nada a ver. Temos de continuar com esta crença e neste caminho".

André Pereira: "Confiamos em todos os jogadores. Vêm aí jogos para todos e eles estão a trabalhar bem nos treinos. O André vai entrando e tivemos mais que entraram. Há quem não tem jogado tanto mas que tem dado boas respostas. Mas era bom termos ido até ao fim com o jogo aberto".

Acredita na passagem aos quartos? "Vamos entrar contra o Farense para ganhar. Vamos jogar em casa e vamos trabalhar bem para vencermos e conseguirmos fazer a melhor Taça da Liga possível".