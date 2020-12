Francisco Geraldes prepara-se para ser treinador de futebol

Jogador do Rio Ave divulgou momento em que ia preencher o formulário de inscrição no curso da UEFA

O jogador do Rio Ave, Francisco Geraldes, revelou, esta terça-feira, que se inscreveu no primeiro nível do curso de treinador da UEFA, pelo que o médio português deverá pretender continuar a trabalhar no futebol após o final da carreira.

Através das redes sociais, Francisco Geraldes partilhou uma fotografia do formulário de inscrição do organismo europeu para estar apto a iniciar a formação pedagógica para desempenhar a função de técnico.

Presumivelmente a vários anos de pendurar as chuteiras - Francisco Geraldes tem 25 anos de idade - o futuro está já a ser antecipado e, em breve, vai começar a absorver conhecimentos e a adquirir competências.

Para ficar habilitado a treinar, por exemplo, na I Liga portuguesa, Francisco Geraldes terá de passar com sucesso nos exames dos quatro níveis do curso da UEFA, como exigem os atuais regulamentos da Liga de Clubes.

Até à conclusão do primeiro ou mais níveis, Francisco Geraldes vai continuar a exibir-se nos relvados. O médio português tem contrato com o Rio Ave até junho de 2023, após se ter desvinculado do Sporting.