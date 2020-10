Francisco Geraldes: "Falhámos, eu falhei, mas só falha quem lá está"

Francisco Geraldes não escondeu o desalento após eliminação frente ao Milan, no desempate por grandes penalidades.

Sensação com que sai do jogo: "É difícil responder a essa pergunta. Comparar a dimensão das equipas é um pouco utópico. Mostrámos que estamos num caminho que é digno de registo. Dificilmente penso numa equipa da nossa dimensão a bater-se como nós nos batemos com o Milan, e é um bocado isto... Faltam-me as palavras, porque é muito inglório. Esta cidade merecia, nós merecíamos, mas o futebol é isto"

Já nem o Milan acreditava no 2-2: "Sim, eles estavam a jogar um futebol aéreo, à espera que algo lhes caísse do céu, digo-o sem desrespeito algum, foi isso que o jogo mostrou, na parte final, e realmente caiu. Factualmente, caiu. E pronto, tivemos de ir a penáltis. Não é, de todo uma lotaria, é preciso saber bater, e pronto, caiu para o lado deles. Falhámos, eu falhei, mas só falha quem lá está, no fundo é isso"

Penálti ao poste: "Sabia que ele pensaria que eu não ia mudar de lado. Tinha a certeza. Mas, eu também quis ter a certeza de que, na eventualidade de ele não ir para o meu lado, não poder ir à bola. Foi demasiado, mas é isso, só falha quem lá está".