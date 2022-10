Foi infeliz no Benfica, volta a brilhar pelo Rio Ave e é cobiçado no mercado

Rei das assistências na época da subida, Guga assume-se novamente como o cérebro da equipa, sendo certo que para atingir outros patamares precisa de ter golo. Para já, soma dois remates certeiros.

Melhor jogador do Rio Ave na época passada, e decisivo na subida de divisão e na conquista do título de campeão da Liga SABSEG, Guga volta a assumir protagonismo, agora na Liga Bwin; estando no escalão principal, o interesse e a cobiça de outros emblemas começa a aumentar.

Por exemplo, no triunfo frente ao Portimonense, jogo no qual o médio realizou mais uma exibição de elevado nível, foi grande o contingente de clubes estrangeiros, alguns dos quais particularmente atentos a Guga.

Formado no Benfica, o médio nunca representou a equipa principal devido a uma lesão complicada, sendo emprestado aos gregos do Panetolikosantes; depois de se desvincular dos encarnados reforçou o Famalicão, onde esteve uma época e meia. No Rio Ave começou por descer de divisão e decidiu, depois, continuar em Vila do Conde para ajudar no regresso à I Liga, contribuindo com três golos e oito assistências em 40 jogos, assumindo-se como um dos capitães de equipa. Foi cobiçado no verão passado e teve propostas, mas manteve-se de caravela ao peito e parece ter tomado a melhor decisão. Aos 25 anos de idade, e com contrato até 2024, Guga parece pronto para o tão desejado "salto" na carreira.

Apesar de ser um médio de construção, nem sempre é fácil traduzir em números a sua importância na equipa, nomeadamente no processo ofensivo, mas ao "perfume" do seu futebol técnico já acrescentou dois golos nesta temporada. No sistema 3x4x3, jogando no miolo do terreno com mais um médio, os companheiros têm variado, ainda que Samaris esteja a ganhar espaço em detrimento de Vítor Gomes, o principal parceiro da época anterior, e de Amine.