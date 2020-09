"Fizemos um bom jogo na Bósnia, mas temos agora um novo desafio"

Redação com Lusa

Mário Silva garante Rio Ave com "foco total" no arranque do campeonato.

Mário Silva, treinador do Rio Ave, garantiu este sábado "foco total" da equipa na partida de domingo, frente ao Tondela, no arranque da I Liga, relegando para segundo plano o duelo da Liga Europa, com o Besiktas.

Os vila-condenses vão defrontar o conjunto turco na próxima semana, depois de terem afastado, na quinta-feira, os bósnios do FK Borac, na segunda eliminatória da competição, mas essa prestação europeia não está, para já, na mente do técnico.

"Temos de nos focar nesta partida com o Tondela. É verdade que fizemos um bom jogo na Bósnia, crescendo como equipa, mas temos agora um novo desafio para entrar bem no campeonato, esquecendo o que vem de atrás e o que vem depois", analisou Mário Silva.

O treinador da formação da foz do Ave garantiu que não há deslumbramento no grupo pelo triunfo inaugural da época, lembrando que "são competições diferentes e equipas distintas".

"Não ganhámos nada, foi apenas um jogo, contra uma equipa difícil e fora de casa. Sabemos que no início do campeonato é importante entrar forte. Os nossos jogadores, com a experiência que têm, percebem isso. Não será necessário um alerta. A motivação do grupo está em vencer o Tondela", vincou Mário Silva.

O técnico dos vila-condenses considera que o adversário deste domingo tem "bons executantes e um treinador [Pako Ayestarán] que é experiente e competente", mas aponta que a falta de informações sobre os tondelenses obriga o Rio Ave a focar-se mais nos seus processos.

"É difícil fazer uma análise a um adversário que ainda não teve competição. Podemos ser surpreendidos, porque não temos dados sobre o Tondela. Por isso, o mais importante trabalhar os nossos processos", afirmou.

Com apenas 72 horas de intervalo entre o jogo da Liga Europa e esta deslocação a Tondela, Mário Silva admitiu que seja necessário fazer alguns ajustes no "onze'.

"A rotação da equipa não é obrigatória, mas é normal que aconteçam algumas alterações. Os jogadores fizeram apenas um treino de recuperação, ontem [sexta-feira], e temos, hoje, de perceber como estão. Felizmente, temos um plantel de qualidade, com várias soluções para gerir a equipa se for necessário", disse o treinador do Rio Ave.

Para melhorar essa gestão da equipa, o plantel deverá ser reforçado com um médio de características defensivas, tendo sido noticiado o interesse do Rio Ave em Pelé, jogador português que pertence aos quadros dos franceses do Mónaco, e que já jogou nos Arcos.

"Se vier, será bem-vindo, como mais um para acrescentar qualidade, pois não temos debilidades no plantel. Estou satisfeito com os jogadores que cá estão, dão-nos todas as garantias. Mas o mercado está aberto até outubro e tudo pode acontecer", disse Mário Silva.

Para este arranque do campeonato, os vila-condenses apenas não podem contar os lesionados Junio Rocha e Ronan.

O Rio Ave desloca-se este domingo ao reduto do Tondela, numa partida agendada para as 21:00, que terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.