"Final four da Taça da Liga vai-me ficar atravessada até ao final da minha vida"

Depois da derrota do Rio Ave, frente ao Benfica (3-2), Carlos Carvalhal garantiu ainda que não pensava em sair do clube.

Jogo: "Fizemos uma participação brilhante na Taça da Liga, devíamos estar na final four. Na Taça de Portugal saímos com honra, de uma forma digna. Tenho de dar uma palavra aos meus jogadores e em especial ao capitão, o Tarantini, que hoje jogou com 39º de febre. É um exemplo no futebol e para todos os colegas. Fizemos uma primeira parte muito boa, preparámos bem o jogo, com boa circulação de bola, espaço entre linhas, mas tivemos muita dificuldade em sair para o ataque. O Benfica conseguiu fazer o 2-2 e chegar ao 3-2. Procurámos na parte final chegar ao empate, mas não conseguimos. Não fico feliz pelo desfecho do resultado".

Reentrada no jogo complicada: "Há um grande mérito do Benfica porque pressionou mais. Podíamos ter feiro melhor, ter ficado mais com a bola. Há que dar mérito ao Benfica pela forma como entrou na segunda parte. É mais mérito do Benfica do que demérito nosso".

Como é que o Rio Ave vai corresponder a qualidade e domínio?: "Nós devíamos estar na final four da Taça da Liga. Isto está atravessado e vai ficar até ao final da minha vida desportiva e pessoa. Na minha opinião, estamos a fazer uma excelente época. Queremos terminar a primeira volta com 25 pontos".

Continuidade: "Estou tranquilo. É preciso interpretar bem o que digo. Eu disse que ia pedir a minha demissão, não disse que me demiti. O presidente não aceitou e eu tenho de respeitar o meu vínculo. Se o presidente me tivesse deixado sair, eu tinha saído. Tenho contrato com o Rio Ave, sinto-me bem aqui. Estou absolutamente tranquilo a fazer o meu trabalho".

Ida para o Brasil?: "Não sei. Posso ir para o Brasil, para a Rússia ou para a China, desde que o clube chegue a acordo com o Rio Ave. Da minha parte não vou sair".