"Ficámos sem dois jogadores nucleares, Taremi e Nuno Santos"

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, admite que o clube de Vila do Conde ainda pretende atacar o mercado.

Taremi e Nuno Santos trocaram o Rio Ave por FC Porto e Sporting, respetivamente, e, para o presidente do clube de Vila do Conde, trata-se de dois jogadores que desempenharam um papel "nuclear" na época passada, que culminou com o apuramento para as pré-eliminatórias da Liga Europa.

À partida para a Bósnia-Herzegovina, onde o Rio Ave terá pela frente o Borac, António Silva Campos refletiu sobre essas duas saídas e admitiu que a intenção passa por ainda ir ao mercado.

"Sentimos uma certa expectativa. Saíram dois jogadores nucleares, o Taremi e o Nuno Santos, mas contratámos bons jogadores, mantivemos praticamente o mesmo plantel, sem estes dois jogadores Temos uma equipa equilibrada para fazermos um campeonato tranquilo. No mínimo, temos que contratar um 6, saiu o Musrati, neste momento estamos a lutar contra o tempo, mas é uma entrada cirúrgica, temos de escolher com muita qualidade. Sabemos que essa qualidade tem um custo muito alto, mas o mercado ainda está a decorrer, vamos ter muita calma e no momento certo vamos contratar um jogador para o Rio Ave", afirmou Silva Campos aos jornalistas, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.