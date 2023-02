"FC Porto tem 21 jogos sem perder e nove vitórias seguidas. Só isso..."

Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, antes do encontro da ronda 21 do campeonato.

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, considerou esta sexta-feira que a sua equipa tem de ser "extraordinária e muito competitiva" para vencer o FC Porto, no sábado, no jogo da 21.ª jornada da I Liga.

"Se não formos competentes, vamos perder o jogo, porque o FC Porto é uma grande equipa, muito organizada e fortíssima a jogar em casa. Tem 21 jogos sem perder e nove vitórias seguidas. Só isso já nos causa preocupação. Temos de estar extraordinários e ser muito competitivos", disse o técnico dos vila-condenses, em conferência de imprensa.

No jogo da primeira volta do campeonato, a equipa da foz do Ave surpreendeu os dragões, com uma vitória (3-1), no Estádio dos Arcos, algo que Luís Freire não considera que seja uma referência para este duelo, embora querendo que a equipa mantenha alguns padrões.

"Esse jogo já foi há muito tempo, mas temos de repetir a atitude, concentração e coesão que mostrámos nessa e noutras partidas. Nestes desafios, com equipas tão fortes, todos os pormenores contam. Temos um plano bem definido para o jogo", afirmou o treinador.

Questionado se esse plano passa por alterar algum aspeto em termos estratégicos, Luís Freire garantiu que o Rio Ave "vai manter a identidade". "Desde o primeiro dia, temos uma forma de jogar muito semelhante. Podemos ajustar alguma coisa mediantes os pontos fortes e fracos dos adversários, mas mantendo sempre identidade. E também não acredito que o FC Porto venha diferente. São equipas com personalidade, que já têm muito trabalho vindo de trás", analisou o treinador dos vila-condenses.

Luís Freire perspetivou, por isso, um desafio com "duas equipas a procurar ganhar, embora de maneiras diferentes", antecipando "um FC Porto a comandar o jogo e um Rio Ave a tentar surpreender".

O conjunto de Vila de Conde quebrou, na última jornada, na vitória frente ao Estoril Praia (2-0), uma série de seis jogos consecutivos sem triunfos, num resultado que dá mais confiança à equipa para encarar esta partida. "As vitórias são sempre boas para dar ânimo. Temos crescido nos últimos jogos. Frente ao Sporting, apesar da derrota, fizemos um bom jogo, e depois com o Estoril aliámos a parte defensiva com a capacidade de marcar golos. Mas esta partida já não tem nada que ver com a anterior. Resta-nos manter o foco", afirmou o treinador do Rio Ave.

Para este desafio, o conjunto vila-condense volta a contar com o defesa Aderllan Santos, que regressa de castigo, mas ainda não pode contar com os lesionados Amine, Vítor Gomes e Joca.

O Rio Ave, 11.º classificado, com 24 pontos, joga no sábado, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, segundo, com 48, numa partida agendada para as 20h30 e que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.