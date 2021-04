Fábio Coentrão quebrou jejum superior a... três anos!

Internacional português voltou a festejar um golo. O Boavista foi a "vítima".

Fábio Coentrão foi decisivo no empate arrancado pelo Rio Ave no duelo com o Boavista (3-3), empatando o jogo no último minuto do tempo de compensação e voltando a festejar um golo mais de três anos e quatro meses depois, sendo que, curiosamente, aconteceu no mesmo palco.

Foi a 9 dezembro de 2017 que o jogador vila-condense marcou ao serviço do Sporting no Estádio do Bessa, ajudando os leões a vencer por 3-1 e iniciando, nessa partida, um longo jejum relativamente a festejos.

Após deixar Alvalade e ter acertado a desvinculação com o Real Madrid, Fábio Coentrão alinhou em 23 jogos pelo Rio Ave em 2018/2019 e deixou de jogar na temporada seguinte e chegou, inclusive, a admitir que poderia terminar a carreira. Esta época, porém, o caxineiro decidiu voltar aos relvados e ao seu Rio Ave e trabalhou para recuperar a forma física, mas uma lesão na estreia, como Farense, impediu-o de jogar com regularidade e ficou, depois, mais de dois meses em recuperação. Voltou em janeiro e foi utilizado em sete partidas, voltando a ficar de fora em março, mas regressou em grande com um golo.