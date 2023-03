Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após a vitória por 2-1 sobre o Gil Vicente, este domingo, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Considero justa a vitória. O Rio Ave foi superior na primeira parte, construiu jogadas com princípio meio e fim, fizemos golos com mérito em boas jogadas, e continuámos melhores enquanto jogámos 11 contra 11. A partir da expulsão do Amine [58 minutos], que não acho que seja vermelho direto, pois não houve violência, intensidade ou sequer intenção, e o VAR devia ter percebido isso, o jogo ficou condicionado. Logo a seguir, o Gil Vicente fez o 2-1, e tivemos de fechar a equipa e substituir alguns jogadores, perante um adversário que teve mérito na procura do golo. No final, surgiu a grande penalidade, que não há nada a dizer sobre a decisão, mas a equipa estava tão ligada, que isso passou para o Jhonatan defender. Foi uma vitória com mérito deste grupo, que se tem sempre superado."

Meta vai além dos 30 pontos: "Chegar aos 30 pontos é importante, mas o nosso objetivo é fazer 34 ou 35, que considero ser a marca suficiente para o objetivo da permanência."