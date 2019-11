Carlos Carvalhal comentou a derrota do Rio Ave frente ao Benfica, por 2-0, no Estádio da Luz.

Jogo: "Justa vitória do Benfica, mas este jogo tem uma história. Preparámos bem o jogo, tirámos a capacidade de pressão do Benfica, com a ausência do Bruno Moreira incluímos o Tarantini numa linha de meio campo, mais subida, numa tentativa que o Benfica não fizesse pressão vertical muito forte. Conseguimos tirar a bola ao Benfica, eles tiveram dificuldades para conseguir oportunidades de golo, até que acontece o golo no canto e o Benfica acaba a vencer 1-0. Penso que não se justificava naquela altura. Até ao intervaloo jogo teve sempre uma nota de equilíbrio, ao intervalo tivemos o primeiro revés, a lesão do Taremi e teve de entrar o Ronan. Este jogo não é para um jogador com as características do Ronan, mas teve de jogar".

Surpreender o Benfica: "A inclusão do Tarantini nas costas do Gabriel não foi para bloquear o jogo. Foi também, mas foi mais para aproveitar as costas do Benfica. O Gabriel tendo um jogador nas costas dele ficou constrangido. Isso criou ali alguma dificuldade ao Benfica e depois o Tarantini seria a nossa referência para sair para o ataque e isso aconteceu. E hoje jogámos com meio Taremi porque ele estava meio lesionado".

Bruno Lage: "Não levo para o campo emocional porque eu conheço bem o Bruno, a esposa do Bruno, o filho, os pais,... Não levo o jogo para o lado das emoções. Obviamente que fico contente por ver os meus amigos bem, mas começa o jogo e o Bruno faz o seu papel e eu faço o meu".