Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, após o triunfo por 1-0 sobre o Chaves, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Foi uma vitória justa, num jogo entre duas equipas que se conhecem bem, mas onde fomos mais perigosos. É certo que o Chaves teve mais bola no primeiro tempo, mas não conseguiu criar oportunidades, ao contrário de nós, que mesmo não sendo tão agressivos e competentes, tivemos duas ou três chances perigosas. Na segunda parte, tivemos uma grande jogada de envolvência que resulto no golo, e o Chaves, a perder, começou a arriscar tentando um futebol mais direto, mas só me lembro de uma oportunidade do João Teixeira. Acaba por ser uma vitória competente de uma equipa que soube defender e ter mais oportunidades do que o adversário."

Manutenção: "É um objetivo que queremos o mais rápido possível e estamos a algumas vitórias de o conseguir. Sabemos que as dificuldades vão continuar a aparecer. Conseguimos mais três pontos importantes, mas que ainda não resolvem nada."

Fábio Ronaldo: "É um jogador que fomos lançando, que tem qualidade, e está a afirmar-se na equipa. Está a fazer o seu caminho, mas tem de continuar a trabalhar para corresponder ainda mais."