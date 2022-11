Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, depois da vitória por 1-0 no terreno do Arouca, este sábado.

Análise ao jogo: "Entrámos bem no jogo, tentámos ao máximo explorar a defesa alta do Arouca. Estivemos confortáveis com bola, sem grande insegurança no que estávamos a fazer no jogo ofensivo. O Arouca meteu-se um bocadinho mais em baixo, mais recuado e estava à espera que cometêssemos um erro para sair em transição. Na segunda parte, penso que o futebol ficou mais emocional, a partir do penálti, fizemos o 1-0 e, logo a seguir, tivemos oportunidade de fazer o 2-0. As emoções entraram no jogo, falhámos o penálti. A partir daí, a equipa da casa começa a ter essa iniciativa de ir à procura da igualdade, não tivemos capacidade de controlar o jogo com bola, mas também há mérito do Arouca, que acabou por vir para cima de nós e tivemos ainda algumas transições perigosas."

Paragem para o Mundial'2022: "Queríamos fechar [a ganhar] antes da paragem. Era importante a primeira vitória fora. Era uma vitória muito importante para nós e os jogadores acabaram por sentir isso e defender-se mais do que propriamente continuar disputar o jogo de uma forma natural, mas estou muito satisfeito."