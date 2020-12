Declarações de Mário Silva, treinador do Rio Ave, após a derrota por 3-0 no reduto do Braga.

Análise ao duelo com o Braga: "Jogo com números exagerados, que não condizem com aquilo que foi o jogo do Rio Ave. Perdemos contra uma grande equipa, que está super-motivada pelos resultados que tem feito e na Liga Europa, mas na primeira parte sofremos um golo contra a corrente do jogo. Sabíamos que o Braga tem um grande treinador, um grande plantel e bons executantes, mas a estratégia que montámos estava a resultar até ao momento em que sofremos aquele golo perto do intervalo. Mesmo assim, na segunda parte os jogadores tentaram dar a volta ao rumo dos acontecimentos. Sofremos o segundo golo e logo a seguir podíamos ter feito o 2-1, mas em contra-ataque o adversário fez o 3-0. Pelo que fizemos, não é justo terminar com um resultado destes. Os jogadores saíram frustrados."

Ausência de golos: "Preocupa-me não marcar golos, mas não me preocupa assim tanto, porque criámos oportunidades de golo. No campeonato não temos marcado, mas em relação ao grande Rio Ave da época passada temos menos um ponto. É um dado importante para não atirarmos a toalha ao chão. A equipa estava a crescer e esta primeira é uma boa imagem disso."