Egito quer levar goleador do Rio Ave e o V. Guimarães pode lucrar

Al-Ahly quer levar o jogador do emblema vilacondense e negoceia com o Rio Ave. Caso a transferência avance, o V. Guimarães também lucra

O Al-Ahly, do Egito, pretende contratar o avançado Aziz. Avaliado em 2,5 milhões de euros, o ganês está no topo das prioridades do líder do campeonato egípcio, que já contactou os vila-condenses e acena com um contrato de quatro épocas e meia ao jogador, escreve a Imprensa do Gana.

Cedido pelo Vitória de Guimarães ao Rio Ave na época passada, Aziz assinou em definitivo pelo clube de Vila do Conde depois de ter sido acionada uma cláusula de compra obrigatória em caso de subida de divisão do emblema da caravela, como acabaria por suceder, tendo os minhotos ficado com 50 por cento do passe do dianteiro.

Após ter sido o melhor marcador da equipa na primeira temporada nos Arcos, apontando 15 golos em 39 jogos nas diferentes competições, Aziz tem sido novamente destaque pelo Rio Ave na I Liga com oito golos e três assistências em 15 partidas.

Caso se confirme a transferência do ponta-de-lança, a formação vila-condense terá obrigatoriamente que procurar uma solução neste mercado de inverno para substituir o melhor marcador.