Dia agitado em Vila do Conde: eis a terceira renovação no Rio Ave

Zé Manuel assinou um novo vínculo, válido até 2024.

O Rio Ave, da I Liga, anunciou este domingo a renovação de contrato, por uma temporada, com o avançado Zé Manuel, depois de Ukra e Vítor Gomes.

Deste trio, a maior novidade é o prolongar do vínculo com o atacante Zé Manuel, de 32 anos, que na época passada não fez parte dos planos do técnico Luís Freire, e foi emprestado ao Nacional da Madeira, da II Liga, participando em 37 jogos e apontando nove golos.

"Muito feliz por estar de regresso a uma casa onde conheço toda gente. Estou identificado com o clube e tenho muita vontade de ajudar para que tudo corra bem à equipa", disse Zé Manuel, aos meios de comunicação do clube.

Também o avançado Ukra, de 35 anos, renovou o seu contrato até 2024, partindo, assim, para a sétima época no clube, e terceira consecutiva, depois de na temporada passada ter alinhado em 18 partidas, com duas assistências.

"Vão ter o melhor do Ukra, em termos pessoais e profissionais. Digo sempre que é o meu clube, sou da casa, e muito bem tratado e acarinhado. É uma ligação que me diz muito e o mais importante é que estou feliz", disse o experiente ala, que está apenas a dois jogos de completar 200 partidas pelo Rio Ave.

Outra renovação com vista a aproveitar a experiência é a do capitão de equipa Vítor Gomes, também de 35 anos, que vai seguir para a 11.ª época no clube (a terceira seguida), tendo na temporada passada participado em 23 encontros e apontado um golo.

"É um orgulho muito grande renovar com o clube da minha terra que me formou. Tenho quase uma relação umbilical com o Rio Ave, e estou naturalmente muito feliz por poder renovar e poder contribuir para mais uma época", disse o centrocampista, que tem mais de 200 jogos pelo emblema vila-condense.

O trio estará na segunda-feira no primeiro treino do plantel para a nova temporada, no Estádio do Arcos, num sessão orientada pelo técnico Luís Freire, que renovou até 2025, e que será aberta aos sócios e simpatizantes do Rio Ave.