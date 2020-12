"Descobri um bloco de notas do Carlos Carvalhal, acredito que vamos criar surpresa"

Mário Silva, treinador do Rio Ave, fez a antevisão ao próximo jogo com o Braga, orientado pelo anterior técnico dos vilacondenses. Ausência de Piazon nos últimos jogos foi explicada

O treinador do Rio Ave, Mário Silva, disse, esta segunda-feira, acreditar que a equipa pode "surpreender" o Braga na partida referente à décima jornada da I Liga, agendada para a próxima terça-feira. Este jogo marca o reencontro entre os vilacondenses e o anterior técnico Carlos Carvalhal.

"Este Rio Ave não é igual ao do ano passado, pois temos soluções diferentes para contrariar os adversários. Descobri um bloco de notas do Carlos Carvalhal [risos], e acredito que vamos conseguir criar uma surpresa, para estrategicamente fazer um bom jogo e ganhar", referiu Mário Silva, em antevisão ao jogo.

O treinador do Rio Ave reconheceu, ainda assim, que a preparação deste desafio do campeonato "será mais fácil" para Carlos Carvalhal "porque conhece quase todos os jogadores do plantel", lembrando que ambos partilham "uma ideia de jogo próxima, de querer construir desde trás e promover um futebol de ligação e positivo".

"São duas equipas que gostam de atacar, que promovem o jogo ofensivo, que querem ganhar e promovem um futebol aberto. Certamente será uma partida agradável para os adeptos que a vão seguir em sua casa", acrescentou o treinador rioavista.

Mário Silva apontou o Braga como "uma das equipas que melhor está no campeonato, graças à sua qualidade, variabilidade e muitas soluções no plantel", mas prometeu um Rio Ave "forte e ambicioso, que está a melhorar".

"Depois de não termos conseguido marcar em alguns jogos, deu-nos confiança termos desbloqueado essa situação no último jogo, frente ao Famalicão [na Taça de Portugal]. Percebemos que o caminho é esse e que temos de continuar a insistir nessas situações de ataque, porque a qualquer momento a bola vai entrar, como aconteceu", analisou Mário Silva.

O treinador do Rio Ave considerou que "defensivamente a equipa têm se demonstrado estável desde o início da época", e insistiu para a necessidade de melhorar os níveis de finalização em frente às balizas adversárias.

"Todos os jogos têm as suas diferenças. Podemos fazer alguns ajustes, mas vamos tentar manter a nossa ideia. Tentar atacar, criar situações de golo, finalização para vencer. Temos consciência que podemos fazê-lo", prometeu.

Mário Silva abordou, ainda, a ausência do médio ofensivo Lucas Piazón nos últimos jogos, garantido que é "uma mera opção técnica relacionada com o rendimento do atleta" e desviou-se de eventuais ajustes ao grupo na reabertura, em janeiro, do mercado de transferências.

"Estamos apenas focados no nosso, tentando tirar o máximo partido dos jogadores para crescermos enquanto equipa. Tudo o que se tem falado publicamente [de entradas e saídas] são meras especulações. O mercado, a seu tempo, irei abordá-lo", garantiu.

Ainda à margem deste desafio com o Braga, o treinador foi questionado sobre o futuro da sua carreira e os objetivos a médio prazo para a mesma, colocando o Rio Ave no horizonte projetado.

"Não vale a pena abordar a questão do futuro de uma forma tão assertiva. Isto muda tudo de um dia para o outro. Mas posso dizer que gostava de estar no Rio Ave. É uma casa em que cheguei há pouco tempo, mas que me dá garantias de poder crescer enquanto treinador e fazer um bom trabalho", partilhou Mário Silva.

No imediato, para o duelo com os bracarenses desta terça-feira, o treinador do Rio Ave sabe que não pode contar com os contributos de Júnio Rocha, Fábio Coentrão e Nélson Monte, todos a recuperarem de lesão.

O Rio Ave, nono classificado com 11 pontos, defronta, esta terça-feira, o quarto classificado Braga, com 18 pontos, numa partida agendada para as 20h15. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (AF Braga).