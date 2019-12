"Demissão? Seria mau saírem notícias dessas para UEFA e FIFA"

Carlos Carvalhal revelou em conferência de imprensa que vai continuar ao leme do Rio Ave.

Motivação: "O Rio Ave é um bom clube, com um bom staff, que tem muita gente boa à volta. É um clube que tem a ambição de chegar longe na Taça da Liga e talvez vencer, chegar longe na Taça de Portugal e no campeonato aspira a tentar fazer a melhor classificação possível. Isso motivou-nos muito e é disso que gostamos, é destes desafios. São objetivos que idealizámos quando viemos para o Rio Ave."

Decisão de continuar: "Em função do que falámos no início da época, depois desse jogo falei com o presidente e disse-lhe que não íamos conseguir realizar o que definimos. Então disse que não estava aqui a fazer nada devido a circunstâncias que nos ultrapassam. O presidente ouviu-me, disse para repensar com calma e reunimos depois do Natal. Depois do Natal fizemos a redefinição de objetivos e também tive atenção ao facto de ter contrato. Pensei na conversa que tive com o presidente no início da época, pensei na forma como sou tratado aqui e decidi continuar. Pensei também que não o deveria fazer porque seria mau para o futebol português saírem notícias dessas para Inglaterra, para a UEFA e para a FIFA. Mantenho o que disse e espero que, a partir de agora, haja futebol. Estamos mais motivados do que nunca para cumprir o nosso vínculo".

Futebol e a sociedade: "O futebol é muito importante para a sociedade. É importante que as pessoas olhem para as equipas com poucos recursos e vejam que às vezes conseguem fazer melhor que os mais apetrechados. É muito importante em termos simbólicos. Ver que as equipas mais pequenas, se forem organizadas, conseguem ser melhores que os que têm muitos recursos. É nisto que acreditamos no futebol."

Maus exemplos: "Fomos colocados fora da competição. Fizemos tudo ao nosso alcance e senti-me traído, porque foi algo que não conseguimos controlar. Algo que nos foi retirado. Foi isso que motivou aquela reação que tive. Tiraram-nas da final four. Eu não falo de arbitragem, continuo a ser coerente, mas como profissional lamento muito. É muito mau para o futebol português, para a sociedade em si, porque a sociedade olha muito para o futebol e estes exemplos não são bons."