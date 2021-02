"Dediquei-me bastante para chegar ao futebol na Europa"

Com a contratação de Júnior Brandão, por empréstimo do Ludogorets, o treinador Miguel Cardoso passa a dispor de três soluções distintas para o eixo do ataque

Depois de uma autêntica epopeia para chegar a Portugal, contornando a proibição de voos diretos do Brasil, Júnior Brandão está, finalmente, em Vila do Conde, ainda que inicie, hoje, a integração no plantel do Rio Ave, que prepara o jogo com o Nacional. Considerando que este "é um grande salto na carreira", o avançado lembra que teve de se "dedicar bastante para chegar ao futebol na Europa, um objetivo de todos os jogadores brasileiros".

"Será uma grande oportunidade. Posso ajudar bastante a equipa, que é muito boa, como vi no jogo contra o FC Porto", realçou Júnior Brandão, que se define como "um jogador que sua a camisola pelo clube". "Jamais vou deixar de correr e nunca desisto de um lance", avisou, em declarações ao site do clube.

Com esta contratação, por empréstimo do Ludogorets, o técnico Miguel Cardoso passa a dispor de três soluções distintas para o eixo do ataque. Gelson Dala tem a capacidade de jogar em todas as posições da linha ofensiva, e na estreia do novo treinador até alinhou pela esquerda, enquanto o "gigante" Ronan é um ponta de lança mais posicional e que pede, na teoria, um futebol mais direto.

Em relação a Júnior Brandão, pode dizer-se que se trata de um misto dos outros dois, acrescentando uma solução diferente. Há, ainda, o jovem Manuel Namora, da equipa B, que foi aposta enquanto Pedro Cunha assumiu o comando interinamente.