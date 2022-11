Convocatória do Gana caiu mal no Rio Ave: "Portugal agradece"

Boateng e Aziz têm estado em foco no Rio Ave

Aziz e Boateng não foram chamados pelo selecionador Otto Addo.

O Rio Ave ficou insatisfeito com a convocatória do Gana para o Mundial do Catar, onde não constam os nomes de Boateng e Aziz. Nas redes sociais, Marco Carvalho, diretor geral dos vila-condenses, lembrou que os dois avançados, que marcaram seis e quatro golos, respetivamente, têm números superiores à maioria dos atacantes convocados pelo selecionador Otto Addo.

"Portugal agradece a Otto Addo pelo 'esquecimento'", pode ler-se.

A seleção africana, recorde-se integra o grupo de Portugal no Mundial, assim como Uruguai e Coreia do Sul.