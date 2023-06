Continuidade de Hernâni no Rio Ave quase garantida

Extremo ex-FC Porto já está com vida quase segura no plantel, tal como Ukra e Vítor Gomes.

Se os dossiês de Ukra e Vítor Gomes não ofereciam muitas dúvidas quanto ao carimbo da renovação, havendo uma ligação muito forte entre os jogadores e o Rio Ave, menos linear parecia a continuidade de Hernâni. Nos últimos dias foram reduzidas essas interrogações, com o clube e o extremo a discutirem com agrado a cláusula que permitia aos vila-condenses assegurarem a permanência do antigo jogador do FC Porto e Vitória.

Hernâni chegou a Vila do Conde na última época e, mesmo vivendo alguns problemas físicos, acabou com um total de 24 jogos, dois golos e uma assistência, revelando uma sintonia maior com os interesses da equipa na reta final do campeonato.

As esperadas dificuldades do Rio Ave no mercado, que não sabe se poderá contratar, obrigam a cautelas na gestão de unidades que estiveram no clube na época finda. A continuidade de Hernâni está dependente de acertos mínimos, tal como os casos de Vítor Gomes e Ukra.