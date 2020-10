Coentrão explica regresso aos relvados: "Este fogo arde sem cessar"

Lateral está de volta ao Rio Ave após uma época sem jogar.

Fábio Coentrão está de volta aos relvados, depois de uma temporada em que não representou qualquer clube. Nas redes sociais, o internacional português explicou o regresso ao Rio Ave.

"Foi este o meu ponto de partida para o mundo do futebol. Foi aqui o início de um caminho que me levou a viver uma aventura da qual me orgulho. Pisei os palcos mais afamados, os relvados mais conhecidos. Vivi emoções que jamais imaginava poder viver", surge escrito no Instagram.



"Conquistei e ajudei a conquistar o que era impensável para um rapaz que um dia saiu desta cidade e deste clube. Voltei com a mesma paixão que me fez voltar há dois anos. Porque este fogo arde sem cessar, porque sei que ainda tenho tanto para dar", acrescenta.

O internacional português, de 32 anos, esteve, por opção, afastado da competição durante um ano, regressando, agora, ao clube da sua terra natal, o último que representou antes da paragem. Neste novo desafio no Rio Ave, Fábio Coentrão assinou um contrato válido por uma temporada.

Leia a mensagem na íntegra: