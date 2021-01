Ciclo difícil define futuro do treinador em Vila do Conde e FC Porto está à porta

Pedro Cunha tem-se mantido como técnico interino dos vila-condenses desde que substituiu Mário Silva.

Quando foi chamado para render Mário Silva no comando do Rio Ave, Pedro Cunha saiu da equipa B e assumiu o cargo de treinador interino, cenário que se mantém desde o dia 30 de dezembro de 2020. Não tendo apresentado o treinador principal como definitivo, o Rio Ave deixou em aberto todos os cenários, incluindo a continuidade de Pedro Cunha, algo que, como sempre acontece no futebol, irá depender dos resultados.

Mas, até ao momento, o saldo dos cinco jogos em que liderou a formação vila-condense não é propriamente risonho, contando que teve apenas dois resultados positivos, casos da vitória caseira sobre o Portimonense (3-0) e do empate (1-1) na visita ao líder Sporting, em contraponto com as derrotas no reduto do Paços de Ferreira (2-0) e nas receções a Santa Clara (1-2) e Estoril (1-2), sendo que esta última valeu a eliminação da Taça de Portugal., uma prova em que os vila-condenses têm dado cartas nos últimos anos e na qual já escreveram algumas páginas bonitas.

Pedro Cunha tem cerca de 20 anos ao serviço do Rio Ave, e, como já assumiu publicamente, sentou-se na sua "cadeira de sonho", no entanto, o futuro será decidido pelo que acontecer dentro de campo nos próximos jogos.

O Rio Ave joga agora com o FC Porto, no Estádio do Dragão, seguindo-se dois encontros em casa, frente a Nacional da Madeira e Tondela, ciclo que será determinante. É, ainda, importante recordar que o plantel tem estado limitado devido lesões e a limitações impostas pela pandemia, além de ter perdido Bruno Moreira (Portimonense), Lucas Piazón (Braga) e Diego Lopes (Lion City, de Singapura), aguardando-se pela chegada de um ponta de lança e de um extremo. A isto há a acrescentar ainda a lesão grave de André Pereira, para quema época terminou, o que veio reforçar a necessidade de a equipa ir ao mercado. e os responsáveis do clube estrão atentos e em campo para resolver a situação.