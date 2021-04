Central do Rio Ave sobe cotação e coleciona clubes atentos, além do Braga

Exibições de Borevkovic não têm passado despercebidas.

Borevkovic continua a evoluir no Rio Ave e são cada vez mais os clubes que colocam o central no seu radar. Além do interesse noticiado do Braga, cujo técnico, Carlos Carvalhal, conhece bem as qualidades do jogador que orientou na época passada, aumentou o contingente de emblemas alemães, espanhóis e ingleses atentos ao percurso de um atleta de 23 anos e, por isso, com uma grande margem de progressão.

Titular indiscutível na equipa vila-condense, formando dupla com Aderllan Santos, o internacional de sub-21 croata somou 92 partidas em três temporadas nos Arcos e tem subido, de forma evidente, a sua cotação de mercado.

O Rio Ave adquiriu o seu passe internacional ao NK Rudes, da Croácia, em 2018/2019, por cerca de 150 mil euros e, atualmente, segundo o site especializado "transfermarkt", Borevkovic apresenta um valor de 3,5 milhões.

Sábado, frente ao Boavista, o croata terá mais uma oportunidade para se mostrar e continuar a suscitar o interesse.