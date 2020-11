Central do Rio Ave lembra ajuda preciosa de Sérgio Conceição: "Tive uns problemas"

Aderllan Santos, central do Rio Ave, já passou por vários clubes portugueses.

Com 31 anos e por toda a experiência acumulada no mundo do futebol, Aderllan Santos é uma das referências do Rio Ave. O central assumiu-se como indiscutível no eixo defensivo da equipa de Vila do Conde e, depois de passagens por clubes como Valência ou São Paulo, regressou a Portugal, onde também já representou Trofense e Braga.

Foi em 2010 que Aderllan deixou o Brasil natal para abraçar a primeira experiência europeia: "O início foi difícil. Sou do Salgueiro, o clube que me abriu essa primeira porta. Quando saí de casa, tive um convite para jogar no Trofense, em Portugal. Tinha um pouco de medo, mas tinha de jogar. Várias pessoas ajudaram-me e foi essa luta que me marcou. O maior adversário era eu próprio. Eu contra mim. Depois de Braga, Valência, São Paulo e a Arábia, estou feliz aqui [em Portugal] outra vez", afirmou o brasileiro, em entrevista à agência EFE.

Na passagem para o Braga, Aderllan encontrou treinadores como Jesualdo Ferreira ou Sérgio Conceição e recordou a ajuda preciosa que recebeu do atual técnico do FC Porto, na época 2014/15:

"Na equipa B do Braga encontrei o António Conceição como treinador, que me ajudou a dar o salto para a equipa principal. Eu estava aborrecido porque todos os jogadores tinham subido à primeira equipa e eu não. Um dia, ele chamou-me e disse: 'Quero que subas e não voltes mais à B'. Jesualdo ajudou-me bastante e estive uma época inteira com Sérgio Conceição. Ele ajudou-me numa questão pessoal, pois tive uns problemas de família. Ajudou-me bastante", lembrou Aderllan, que, na presente temporada, leva nove jogos realizados e um golo marcado pelo Rio Ave.