Carvalhal: "Já passamos por vários sistemas e nunca perdemos a identidade"

Carlos Carvalhal fez a antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira, da oitava jornada da I Liga.

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, garantiu uma equipa "confiante e bem preparada" para o jogo desta sexta-feira, frente ao Paços de Ferreira, da oitava jornada da I Liga.

A formação vila-condense perdeu na última jornada do campeonato, frente ao FC Porto (1-0), mas vem de um triunfo no passado fim de semana, para Taça de Portugal, frente ao Condeixa, que, segundo o técnico, deixou o grupo "com boas vibrações durante a semana".

"Será um jogo difícil, mas para o qual estamos confiantes e bem preparados. Temos muito respeito pelo Paços de Ferreira, mas na mesma proporção acreditamos que podemos conseguir um bom resultado", disse Carlos Carvalhal.

Sobre o adversário, que recentemente mudou de treinador, Carlos Carvalhal espera uma equipa "aguerrida, organizada, e com identidade".

"Já com o Filó, apesar dos resultados não terem surgido, era uma equipa competitiva, e com a entrada do Pepa houve um efeito psicológico e percebe-se que as ideias vão sendo assimiladas semana após semana. Mas estamos focados no que podemos nós fazer em campo, respeitando a nossa forma de jogar", disse o técnico dos vila-condenses.

Essa forma de jogar teve uma variante na partida da Taça da Portugal, com o técnico a usar um diferente posicionamento defensivo, frente ao Condeixa, algo que Carlos Carvalhal garante não beliscar a identidade da equipa.

"Mais que importante do que o sistema será o entendimento que temos do jogo, e isso está bem assimilado. As alterações de estratégia nunca são um problema, mas sim algo positivo para encararmos os adversários. Já passamos por vários sistemas e nunca perdemos a identidade", vincou o treinador.

Carvalhal garante, por isso, um Rio Ave que se vai apresentar em Paços de Ferreira a "praticar um futebol positivo e a querer fazer golos".

O treinador do clube da foz do Ave, que não revelou a lista de convocados, sabe que não pode contar com os lesionados Nadjack e Costinha, além do castigado Matheus Reis, expulso no jogo da Taça de Portugal.

O Rio Ave, nono classificado com 10 pontos, desloca-se este sexta-feira ao terreno do Paços de Ferreira, 17.º com quatro, numa partida agendada para as 20:30.