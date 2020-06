Carvalhal: as cinco substituições "desnecessárias" e o possível adeus de Jorge Sousa

Treinador do Rio Ave analisou a vitória em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, por 1-0.

Primeira parte: "Era um jogo que antevíamos difícil. Aqui só tinham ganho o Benfica, o FC Porto e o Braga. [O Moreirense] Já não perdia há sete jogos consecutivos. É uma equipa boa e bem orientada. Surpreendemos um pouco o Moreirense, fizemos a primeira parte. A nossa reação à perda de bola foi excelente. Com isso, tivemos o controlo do jogo e oportunidades. Marcámos numa delas. Fomos para o intervalo a vencer, com justiça no marcador".

Segundo tempo: "A segunda parte foi diferente. Fomos perdendo energia. O Moreirense começou a atirar mais jogadores para a frente, mas parece-me que controlámos muito bem. A nossa equipa soube fechar-se muito bem. Não me recordo de alguma defesa que o Pawel [Kieszek] fez na segunda parte. Nós tivemos duas ou três oportunidades para fazer o segundo golo".

Resultado justo: "Se o Moreirense tivesse feito o empate numa daquelas bolas que cruzou a área, tínhamos de aceitar o resultado, mas pelo labor da nossa equipa e pela qualidade apresentada, somos uns justos vencedores".

Jogo anterior: "Sofremos golos muito atípicos nesse jogo [com o Paços de Ferreira, em que o Rio Ave perdeu 3-2]. Ao rever o jogo, perguntei-me sobre o que é que poderíamos melhorar. Temos poucas semanas de trabalho e as equipas cometem erros. Não tivemos jogos de treino. Esses jogos é que nos permitem aferir se as equipas estão bem ou mal. Hoje demos um passo em frente em relação ao jogo com o Paços de Ferreira. Esperamos dar mais um passo em frente na quarta-feira, no jogo com o Benfica [27.ª jornada]".

Substituições: "Não acho que sejam necessárias as cinco substituições. Elas seriam necessárias se os jogos decorressem de três em três dias, com os jogadores a não serem capazes de recuperar. Com as cinco substituições, uma equipa pode segurar a bola, desgastar o adversário e apostar num jogo mais físico, graças às cinco substituições. Uma equipa cansada aos 75 minutos devido à posse de bola do adversário pode mudar o jogo com cinco substituições. O Rio Ave foi contra esta alteração. Vamos ter de o utilizar da melhor forma".

Possível final de carreira do árbitro Jorge Sousa quando a época terminar: "Falei com o Jorge Sousa no final do jogo. Seria uma perda muito grande para o futebol português se ele decidisse abandonar já o futebol. Espero que reconsidere a decisão".