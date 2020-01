Carvalhal após a vitória frente ao Santa Clara: "Eliminação da Taça da Liga foi o golpe mais duro que tive"

Técnico do Rio Ave satisfeito com a reação da equipa no jogo do campeonato

Triunfo justo: "Vou tentar ser o mais justo possível na minha análise. Tivemos mais posse de bola, acho que merecemos a vitória. Na minha opinião, fomos a melhor equipa, contra um adversário difícil, organizado, que optou por um jogo diferente, mais de espera e a jogar mais em transições. Nestes dois tipos de jogos tivemos as nossas oportunidades. O Santa Clara, no estilo de jogo que apresentou hoje, teve também as suas oportunidades. No geral, penso que a nossa equipa hoje foi melhor do que o Santa Clara, com todo o respeito."

Dificuldades: "Foi uma vitória difícil, sofrida, por números tangenciais que se ajustaram. Realmente, se o Santa Clara tivesse marcado dentro das oportunidades que teve, estaria aqui a dizer que o resultado se aceitava apesar de considerar que o Rio Ave tinha sido melhor."

Eliminação da Taça da Liga: "As circunstâncias, toda a gente sabe, e ficámos fora daquela competição (eliminação da Taça da Liga). E foi um duro golpe, foi um duro golpe para mim, com toda a sinceridade, foi o mais duro golpe que eu tive na minha carreira como treinador, que me levou vários dias a recompor daquilo. Evidentemente, se eu me senti assim, o clube todo sentiu."

Reação: "Foi muito importante, obviamente, depois destes dois jogos, esta reação e esta vitória, inteiramente dedicada da minha parte aos jogadores que tiveram uma entrega e empenho muito grande. A nossa equipa creio que obrigou o Santa Clara a jogar assim, devido à capacidade que tivemos a partir de trás, a começar com Kieszekck, com o Toni, o Santos, apoio do Tarantini e Filipe, conseguimos ter uma construção bastante elaborada."