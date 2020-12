Carlos Mané chegou rápido aos 50 no Rio Ave

Extremo de 26 anos foi utilizado em todos os jogos esta época e na anterior esteve em 39.

Carlos Mané entrou para o quadro dos cinquentenários do Rio Ave, conseguindo este número redondo em menos de época e meia ao serviço dos vila-condenses e já depois de ter atingido na carreira a centena de partidas na I Liga.

Contratado em definitivo pelo Rio Ave em 2019/20, depois de se ter desvinculado do Sporting, o extremo, de 26 anos, somou 39 jogos na sua primeira temporada nos Arcos, assinando um golo no triunfo, por 1-0, sobre o V. Setúbal, e tornando-se o rei das assistências da equipa, com sete passes certeiros para as finalizações dos companheiros de equipa.

Na atual temporada, Carlos Mané foi utilizado em todos os encontros do Rio Ave, dez deles na condição de titular, sendo decisivo na vitória contra o Farense, ao marcar o único golo do jogo. Apesar de jogar preferencialmente na direita do ataque, sob a liderança de Mário Silva tem sido várias vezes opção para o lado esquerdo, sendo, atualmente, um dos elementos indiscutíveis no onze.

Entretanto, prossegue a preparação do jogo com o Boavista, mantendo-se o quadro de lesionados com o central Nélson Monte e os laterais Júnio Rocha e Fábio Coentrão ainda fora dos trabalhos.