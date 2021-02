Camacho após empréstimo do Sporting: "Se fores contra uma parede..."

Extremo direito é jogador do Rio Ave até ao final da temporada.

Rafael Camacho chegou ao Rio Ave no último dia do mercado de transferências, por empréstimo do Sporting, tendo esta terça-feira recorrido às redes sociais para reagir à mudança.

"Se fores contra uma parede, não vires costas e desistas. Descobre como subi-la, atravessá-la ou contorná-la. Novo começo", pode ler-se na publicação do extremo direito.

O jogador luso-angolano, de 20 anos, não fazia parte dos planos de Rúben Amorim, não tendo participado, esta época, em nenhum jogo pela formação principal do emblema leonino, alinhando em sete partidas pela equipa B.

Camacho, que fez também a sua formação nos ingleses do Manchester City e no Liverpool, foi contratado pelo Sporting em 2019, tendo na época passada alinhado em 26 jogos e apontado um golo.

O Rio Ave segue no 12.º lugar do comapeonato, com 15 pontos somados em 16 jornadas.