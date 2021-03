Camacho, a harmonia em campo e a química no balneário: "Este era o caminho que procurava"

Extremo emprestado pelo Sporting conta que o Rio Ave está a dar-lhe as "oportunidades que esperava".

Contratado em janeiro por empréstimo do Sporting, Rafael Camacho tem estado em grande plano no Rio Ave. "Este era o caminho que procurava", afirmou o extremo que soma três golos em seis jogos e está naturalmente feliz por "ajudar a equipa".

"Sabia que o clube poderia dar-me muitas oportunidades e tem estado tudo a correr bem. Agora é só dar continuidade", declarou ao site do Rio Ave.

Rafael Camacho assumiu a "harmonia em campo" com Gelson Dala, Francisco Geraldes e Carlos Mané, outros ex-leões. "Sinto isso entre os quatro da frente, mas, também, na equipa toda, nos que estão no banco e na bancada. A química no balneário é top e está num nível muito alto, o que se consegue ver no campo e faz a diferença".

Quanto à classificação, "a consistência" será decisiva no final e, para já, os elogios vão inteiramente para o trabalho do treinador Miguel Cardoso.

"O míster tem passado a mensagem de que é preciso dar o máximo todos os dias. E que não vale a pena pensar no futuro, é pensar dia a dia. É preciso ter consistência, no final fazem-se as contas", declarou.